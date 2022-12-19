Общество 19 декабря 2022, 18:30 Сериал про Чебурашку может снять «Союзмультфильм»

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Советская и российская государственная киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, возможность создания сериала обсуждается с учетом того, что у киностудии уже есть разработанные трехмерные модели главных героев.

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Слащева также подчеркнула, что сериал может получиться с глубокими и трогательными диалогами.

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