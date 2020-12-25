«Союзмультфильм» показал нового Чебурашку

«Союзмультфильм» показал тизер новой серии о крокодиле Гене и Чебурашке. Историю полюбившихся многим героев можно будет увидеть 31 декабря на видеоплатформе Start.

Пока создатели мультфильма не раскрывали сюжет новой серии под названием «Чебурашка. Секрет праздника». Из тизера становится понятно, что главные герои готовятся к торжеству. Гена приносит домой елку, а затем вместе с Чебурашкой отправляется за украшениями.

«Хорошо, что я пошел с тобой, Гена. Один бы ты не донес эту большую коробку», — говорит Чебурашка в тот момент, когда крокодил несет его по улице вместе со всеми новогодними украшениями.

Заканчивается тизер на моменте появления злобной старухи Шапокляк. Авторы мультфильма обещают, что, несмотря на все проделки Шапокляк, в финале восторжествует дружба.

Главные роли в новой серии озвучили Анжелика Варум, Леонид Ярмольник и Диомид Виноградов. Песню для мультфильма написал Леонид Агутин, отмечает «Газета.ru».