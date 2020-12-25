«Союзмультфильм» показал нового Чебурашку
Пока создатели мультфильма не раскрывали сюжет новой серии под названием «Чебурашка. Секрет праздника». Из тизера становится понятно, что главные герои готовятся к торжеству. Гена приносит домой елку, а затем вместе с Чебурашкой отправляется за украшениями.
«Хорошо, что я пошел с тобой, Гена. Один бы ты не донес эту большую коробку», — говорит Чебурашка в тот момент, когда крокодил несет его по улице вместе со всеми новогодними украшениями.
Заканчивается тизер на моменте появления злобной старухи Шапокляк. Авторы мультфильма обещают, что, несмотря на все проделки Шапокляк, в финале восторжествует дружба.
Главные роли в новой серии озвучили Анжелика Варум, Леонид Ярмольник и Диомид Виноградов. Песню для мультфильма написал Леонид Агутин, отмечает «Газета.ru».