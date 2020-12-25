Новогоднюю серию о Гене и Чебурашке покажут 31 декабря

«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию о приключениях крокодила Гены и Чебурашки в преддверии праздника — 31 декабря. Короткометражка называется «Чебурашка. Секрет праздника». Она выйдет на видеоплатформе Start. Создатели мультика пока не раскрывают его сюжет.

«Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений. При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы, Такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным», — приводит ТАСС слова председателя правления студии Юлиану Слащеву со ссылкой на пресс-службу.

Создатели намекнули, что Гена и Чебурашка снова столкнутся с проделками старухи Шапокляк, но в финале традиционно победит дружба.

Эта серия культового мультфильма будет музыкальной. Песню написал Леонид Агутин, Чебурашку озвучила его жена Анжелика Варум, а Гену — Леонид Ярмольник.

В ноябре Центробанк выпустил две памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные крокодилу Гене. Три рубля — серебряные, а 25-рублевка изготовлена из недрагоценных металлов.