Культура 28 июля 2023, 12:10 Собянин назвал самые посещаемые музеи Москвы за первое полугодие Мэр Москвы Собянин: более 6 миллионов человек посетили музеи и выставки в первом полугодии Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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С января по июль этого года музеи и выставочные пространства Москвы подготовили более 340 экспозиций и провели свыше 900 различных культурных и просветительских мероприятий. Их посетили порядка шести миллионов горожан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся все ярче и интереснее для всех», — подчеркнул он.

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Самыми посещаемыми в первом полугодии стали музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», а также экспозиции в культурном учреждении Москвы, Дарвинском и космонавтики.

Кроме этого, Собянин добавил, что одной из самых заметных выставок стала «ДК СССР» в Центральном выставочном зале «Манеж». Он также упомянул экспозицию «Мы — русские, с нами Бог!» о победе русского оружия и духа.

Ранее жителям столицы рассказали о Международной выставке-форуме «Россия».