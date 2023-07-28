Общество 28 июля 2023, 01:26 Международная выставка-форум «Россия» стартует через 100 дней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международная выставка-форум «Россия» откроется через 100 дней. Об этом сообщили на официальном сайте форума. Мероприятие пройдет в Москве в павильонах ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.

«Вы узнаете о достижениях страны за последние годы, об уникальных возможностях каждого региона. <…> Детям будет особенно интересно — их ждут игры, интерактивы, квесты и мастер-классы», — сообщила дирекция оператора выставки-форума Автономная некоммерческая организация «Дирекция Выставки Достижений XXI века».

Реклама

Мероприятие утверждено приказом президента России Владимира Путина. Все 89 субъектов Российской Федерации представят свои экспозиции в павильоне на ВДНХ, где посетители смогут оценить уникальные особенности каждого региона. В рамках выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

На сайте Международной выставки-форума «Россия» каждый россиянин сможет создать свой логотип мероприятия, сложив слово Россия из букв исторических и современных шрифтов.