Смерть актрисы Тани Робертс опровергли

СМИ сообщили о смерти американской актрисы Тани Робертс, сыгравшей девушку агента Джеймса Бонда. Но ее представитель опроверг информацию. Сейчас актриса лежит в тяжелом состоянии в больнице.

Утром 4 января сотрудники больницы сообщили, что Робертс жива, пишет издание Variety со ссылкой на представителя актрисы. Робертс помогают медики в отделении интенсивной терапии. По словам ее представителя, актриса находится в тяжелом состоянии.

Ранее портал TMZ писал, что Робертс попала в больницу после прогулки с собаками. Женщина потеряла сознание и упала, когда возвращалась домой. Врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания, но пациентка скончалась 3 января из-за полученной травмы. Перед Рождеством женщина выглядела здоровой и устраивала онлайн-эфиры для фанатов.

Тане Робертс 65 лет. Она является популярной актрисой, моделью и секс-символом начала 1980-х годов. За годы своей актерской карьеры Робертс сыграла в таких фильмах, как «Вид на убийство», «Почти беременна», «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей» и других, пишет «Газета.ru».