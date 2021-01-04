Девушка Бонда умерла из-за травмы от падения

Американская актриса Таня Робертс ушла из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала серьезная травма, полученная во время падения. Модель прославилась ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство».

По словам представителя Робертс, актриса отправилась прогуляться с собаками в канун Рождества. Во время возвращения домой она потеряла сознание и упала, получив тяжелую травму. Женщину отправили в больницу, где ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась 3 января, пишет портал TMZ.

Представитель актрисы отметил, что ее смерть не связана с коронавирусом. Перед праздником женщина выглядела здоровой и даже выходила на связь со своими поклонниками.

Таня Робертс родилась 15 октября 1955 года в Нью-Йорке. За годы своей жизни она успела стать популярной актрисой, моделью и секс-символом начала 1980-х годов. В фильме «Вид на убийство» Робертс сыграла Стейси Саттон — девушку Джеймса Бонда. Роль агента досталась Роджеру Муру. Еще Робертс можно увидеть в таких фильмах, как «Почти беременна», «Повелитель зверей» и «Шина — королева джунглей».