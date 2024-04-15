Культура 15 апреля 2024, 12:40 «Слишком крикливо». Шуфутинский раскритиковал песни Успенской Шансонье Шуфутинский заявил о крикливости в песнях певицы Успенской

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Шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что артистка Любовь Успенская поет слишком крикливо. Свое мнение он высказал в эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале.

В качестве судей приняли участие такие звезды, как Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Сергей Трофимов. В последнем эпизоде программы они должны были оценить новый трек Виктора Салтыкова под названием «Скажи нет».

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Первым свое впечатление от песни поделилась Успенская, отметив, что песня прозвучала излишне эмоционально и крикливо. Михаил Шуфутинский не согласился с мнением Успенской и напомнил, что крикливость характерна и для ее исполнения.

«Любушка, тебе ли не знать о крикливости? Это крик души. Это и есть шансон», — отметил исполнитель.

Шуфутинский добавил, что исполнители шансона не задумываются над техникой пения. По его словам, важнее всего — донести эмоции и «зацепить» слушателя за душу.

Недавно артист рассказал, что семья младшего сына не приняла его молодую жену. Супруга шансонье Светлана Юразова моложе него на 30 лет.