15 апреля 2024, 02:42
«Я этого не заслужил». Шуфутинский рассказал о скандале с семьей сына
Шуфутинский рассказал, что семья младшего сына не приняла его молодую жену
Шансонье Михаил Шуфутинский живет со Светланой Юразовой, которая моложе его на 30 лет. Этот союз не приняла семья младшего сына исполнителя, особенно его жена Брэнди, рассказал певец в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», — отметил он.
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Несмотря на разлад, сын и его супруга не отказываются от денежной помощи Шуфутинского. Сейчас они живут в его доме в Филадельфии.
«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел», — отметил шансонье.
По словам Шуфутинского, он сам достроили этот дом и сейчас в нем «живут Антон, Брэнди и их семья». Исполнитель шансона заверил, что не будет приезжать в гости к сыну.
«Они не имеют права так ко мне относиться. Я этого не заслужил», — резюмировал он.
Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей жене.
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