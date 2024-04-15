Знаменитости 15 апреля 2024, 02:42 «Я этого не заслужил». Шуфутинский рассказал о скандале с семьей сына Шуфутинский рассказал, что семья младшего сына не приняла его молодую жену РИА «Новости»

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Шансонье Михаил Шуфутинский живет со Светланой Юразовой, которая моложе его на 30 лет. Этот союз не приняла семья младшего сына исполнителя, особенно его жена Брэнди, рассказал певец в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», — отметил он.

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Несмотря на разлад, сын и его супруга не отказываются от денежной помощи Шуфутинского. Сейчас они живут в его доме в Филадельфии.

«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел», — отметил шансонье.

По словам Шуфутинского, он сам достроили этот дом и сейчас в нем «живут Антон, Брэнди и их семья». Исполнитель шансона заверил, что не будет приезжать в гости к сыну.

«Они не имеют права так ко мне относиться. Я этого не заслужил», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей жене.