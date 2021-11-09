Слава КПСС ответил на новый клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

Новый клип Oxxxymiron (Мирон Федоров) после 10-летнего молчания взбудоражил не только его поклонников. Спустя несколько дней после публикации видео «Кто убил Марка?» на YouTube-канале рэпера Славы КПСС (Вячеслав Машнов) появился ответ на композицию.

Давний соперник Oxxxymiron записал так называемый дисс — музыкальную реакцию на чью-то личность или творчество в негативном ключе. Слава КПСС усомнился в искренности исповеди своего визави.

«Боже, господа, как страдал Oxxxymiron:

Сначала Лондон, нищета, потом лещи, предал себя,

Во всем виновна, как всегда, лишь агрессивная среда», — зачитал свой рэп музыкант.

В рифмованном тексте он называет переживания оппонента истеричным надрывом. Также Слава КПСС обвинил Oxxxymiron в стремлении заработать баллы, а во всей песне разглядел «лишь подлость и равнодушие».

Популярный российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) 1 ноября выпустил 10-минутный клип-исповедь «Кто убил Марка?» после многолетнего перерыва в музыке. В этой композиции он рассказал о многом, что его мучило все эти годы. За неделю с небольшим видео посмотрели почти 11 миллионов раз.