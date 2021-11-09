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    09 ноября 2021, 17:39

    Слава КПСС ответил на новый клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

    Слава КПСС записал дисс на Oxxxymiron после публикации песни Кто убил Марка

    Андрей Иванов

    Новый клип Oxxxymiron (Мирон Федоров) после 10-летнего молчания взбудоражил не только его поклонников. Спустя несколько дней после публикации видео «Кто убил Марка?» на YouTube-канале рэпера Славы КПСС (Вячеслав Машнов) появился ответ на композицию.

    Слава КПСС ответил на новый клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

    Давний соперник Oxxxymiron записал так называемый дисс — музыкальную реакцию на чью-то личность или творчество в негативном ключе. Слава КПСС усомнился в искренности исповеди своего визави.

    «Боже, господа, как страдал Oxxxymiron:

    Сначала Лондон, нищета, потом лещи, предал себя,

    Во всем виновна, как всегда, лишь агрессивная среда», — зачитал свой рэп музыкант.

    В рифмованном тексте он называет переживания оппонента истеричным надрывом. Также Слава КПСС обвинил Oxxxymiron в стремлении заработать баллы, а во всей песне разглядел «лишь подлость и равнодушие».

    Популярный российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) 1 ноября выпустил 10-минутный клип-исповедь «Кто убил Марка?» после многолетнего перерыва в музыке. В этой композиции он рассказал о многом, что его мучило все эти годы. За неделю с небольшим видео посмотрели почти 11 миллионов раз.