Умер скульптор Николай Селиванов

В Москве скончался скульптор Николай Селиванов. Ему было 92 года. Об этом в социальной сети Instagram сообщил его сын Василий.

«Папа ушел… Народный художник России. Добрый, веселый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ», — написал Василий Селиванов.

О причинах смерти Селиванова-старшего не сообщается.

Прощание со скульптором состоится 16 декабря в 11:00. Оно пройдет в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.

Николай Селиванов известен как автор серии портретов и композиций о поэте Сергее Есенине и его окружении, портретов академиков, ученых, создателей атомного флота, моряков, героев войны, чернобыльцев, писателей и поэтов.

Ранее стало известно о смерти российского кинорежиссера Сергея Соловьева. Ему было 77 лет. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.