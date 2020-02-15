Скрипка, которая принадлежала Моцарту, впервые приедет в Россию

Скрипку, названную «Коста», принадлежавшую композитору Вольфгангу Моцарту впервые привезут в Россию. Ее покажут в воткинском музее-усадьбы Чайковского.

Об этом сообщила директор музея Татьяна Неганова в беседе с ТАСС

«Хочу анонсировать очень значимое мероприятие, которое пройдет 7 мая этого года в музее-усадьбе Чайковского — это выставка скрипки Моцарта», — сообщила директор.

Скрипку продемонстрируют с 24 марта по 7 мая, во время фестиваля «На родине Петра Ильича Чайковского», который посвящен 180-летию со дня рождения русского композитора.

Неганова подчеркнула, что это уникальное событие, поскольку Чайковский говорил: «Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту».

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