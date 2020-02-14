Настоящая череда больших праздников впереди. Если вы уже планируете предстоящий отдых и не хотите уезжать далеко от дома, в Московской области найдется немало мест, где можно развлечься не хуже, чем за рубежом. По просьбе «360» руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказывает, куда можно отправиться на выходные.

Куда поехать на День святого Валентина?

После Нового года все очень ждут другие праздники. И задача Комитета по туризму — сформировать некие предложения и подсказать людям, куда можно поехать в наше любимое и красивое Подмосковье.

С одной стороны, 14 февраля — это вроде как не наш праздник. Но в нем нет ничего плохого. Что может быть прекраснее любви как раз перед началом весны? Мы составили целую программу. Подсказкой является наш основной портал Welcome.mosreg. Этот сайт и есть то место, где сейчас можно узнать всю нужную информацию. Также мы подумали, что иногда людям проще что-то найти и выбрать, когда на глаза попадаются какие-то материалы. Поэтому мы придумали «Гид для влюбленных Подмосковья». Его можно найти в МФЦ, в местах, куда приходят наши подмосковные жители, и даже в некоторых ресторанах Москвы. Будет также брошюрка про 23 февраля, чтобы подсказать девушкам, куда пригласить мужчин, и точно так же будет программка, связанная с 8 Марта.

Источник фото: телеканал «360»

Пары могут поехать в усадьбу Голицыных «Вяземы», где был Пушкин, и узнать историю «Пиковой дамы». Это уникальное место. А можно поехать в Дмитров и покататься на лыжах или подняться на воздушном шаре и увидеть красивые виды.

Можно самостоятельно добраться до какой-нибудь усадьбы, посмотрев предварительно мероприятия на сайте и выбрать что-то для себя. Тогда это будет индивидуальная программа. Но мы также сотрудничаем с ЦППК. И они разработали специальные маршруты и создали уже групповые программы, которые ведут экскурсоводы. Это также можно найти на сайте.

Что подарить мужчине на 23 февраля? Путешествие!

Для празднования 23 февраля можно найти что-то интересное не только для мужчин. Например, Музей техники Вадима Задорожного, который находится в Красногорске. Там собрана невероятная коллекция машин. Можно и порыбачить. Например, в Котельниках, Серпухове, Красногорске, Коломне, Рузе, Подольске. Но в первую очередь нужно посетить, конечно, парк «Патриот». Там можно сходить и музей военной техники, и просто погулять по этой огромной красивой территории. Можно посетить стрелковые клубы, где можно пострелять. Это любят и девушки. Например, поезжайте в клуб «Вымпел-Патриот», спортивно-стрелковый комплекс «Калибр», а также в клубы Одинцова и Подольска.

Источник фото: телеканал «360»

Масленица 2020 — в Подмосковье

Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта. Праздничные гуляния будут во всех муниципалитетах Подмосковья. Но главный праздник пройдет в музее-усадьбе «Архангельское». Там можно будет и погулять, и поучаствовать в мастер-классах, и попробовать вкусные блины. Гуляния пройдут именно в выходные. И мы решили представить там павильоны каждого города Подмосковья. Там можно будет что-то попробовать, в чем-то поучаствовать.

Где провести 8 марта в Подмосковье?

Мои коллеги на сайте опубликовали десять идей для подарков женщинам. Например, можно подарить им платок из Павловского Посада. Можно поехать в экодеревушку и попробовать улитки по-бургундски, а можно погулять по Истре, зайти в музей «Новый Иерусалим» и посмотреть интересные выставки, например, выставку Шагала.

Туризм — в приоритете

Туризм в Подмосковье активно развивается. Это отметил и губернатор области Андрей Воробьев во время своего обращения. Это для нас большая ответственность. Губернатор правильно отметил, что мы должны улучшать инфраструктуру и качество сервиса. В Московской области туризм есть давно, но на федеральном уровне он начал развиваться только сейчас. Поэтому сначала мы только собрали все самое лучшее, что у нас есть. А теперь будем создавать новые гостиницы, кафе и рестораны и модернизировать старые. Также совместно с Мининвестом мы планируем посещать разные города и встречаться с малым бизнесом - спрашивать, что им нужно, рассказывать о новых льготах. Также планируем договариваться с учебными заведениями, чтобы они обучали сотрудников и специалистов.

Источник фото: телеканал «360»

Есть много разных запросов. Где-то не хватает парковок, где-то нужно улучшить транспортную доступность. Мы заняли первое место по туризму в стране, выросли на 17,5%. Хотя прогнозировалось, что после Чемпионата мира по футболу туристический поток снизится. Это говорит о том, что мы уже сейчас смогли открыть интерес к Подмосковью. Но это говорит и о том, что нам надо работать еще больше.