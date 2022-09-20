Скончался актер сериалов «Глухарь» и «След» Владимир Шинов | 360°

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20 сентября 2022, 10:41

Скончался актер сериалов «Глухарь» и «След» Владимир Шинов

Культура

20 сентября 2022, 10:41

Скончался актер сериалов «Глухарь» и «След» Владимир Шинов

StarHit: в возрасте 54 лет умер актер сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Шинов

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Скончался актер Владимир Шинов, ему было 54 года. Об этом сообщил StarHit.

Причины смерти не уточняются. Вероятно, речь идет о болезни.

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«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать», — рассказал Денис Матросов, коллега артиста.

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Артист снялся в более чем 40 фильмах. Он известен по таким проектам, как «Склифосовский», «Мент в законе», «Лесник», «Глухарь», «След», «Тихий Дон».

Ранее Вологодский государственный драматический театр сообщил о смерти заслуженного артиста России Владимира Таныгина. Многим зрителям он также был известен по сериалу «Глухарь».

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