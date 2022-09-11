Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин | 360°

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Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин

Заслуженный артист России Владимир Таныгин скончался в Вологде

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Вологодский государственный драматический театр в официальной группе «ВКонтакте» сообщил о смерти заслуженного артиста России Владимира Таныгина. Многим зрителям он известен по сериалу «Глухарь».

Таныгин ушел из жизни 10 сентября в возрасте 72 лет. Прощание с актером состоится в 10:00 13 сентября в зале церемоний по адресу: Набережная 6 армии, 129.

«Актеры театра искренне соболезнуют Ангелине Евгеньевне, семье, родным и близким Владимира Андреевича», — говорится в сообщении.

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Таныгин более 20 лет являлся ведущим актером Вологодского драматического театра. Он часто играл отрицательных героев в пьесах Шекспира, Мольера, Достоевского, Островского, Чехова. Но даже такие персонажи получались у него очень обаятельными.

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Накануне Театр имени Андрея Миронова в Петербурге сообщил о смерти актера Ростислава Орла. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» ушел из жизни в 55 лет, написала газета «Петербургский дневник».

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