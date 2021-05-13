Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Людмила Мамыкина

Актриса Людмила Мамыкина скончалась в возрасте 74 лет, написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на Facebook-аккаунт Винницкого музыкально-драматического театра.

Коллеги отметили, что Мамыкина была настоящим профессионалом, а также любящей мамой, бабушкой и верным другом. Женщина носила почетное звание заслуженной артистки УССР. В Винницком театре она прослужила 37 лет.

Людмила Михайловна родилась на Украине, во Львове. Она училась в тюменской театральной студии, а после — в институте искусств в Харькове. Мамыкина известна многим по роли в сериале «Возвращение Мухтара», который выходил на экраны с 2004 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что звезда «Острых козырьков» британка Хелен Маккрори умерла от рака. Ей было 52 года. Смерть актрисы подтвердил ее супруг Дэмиан Льюис. Мужчина признался, что его сердце разбито.

«После героической битвы с раком красивая и могущественная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла, как и жила. Бесстрашно. Нам повезло, что Хелен была в нашей жизни», — заявил муж артистки.