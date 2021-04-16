Звезда «Острых козырьков» умерла в 52 года

Звезда «Острых козырьков» британка Хелен Маккрори умерла от рака. Ей было 52 года, сообщила газета The Mirror.

Смерть актрисы подтвердил ее супруг Дэмиан Льюис. Мужчина признался, что его сердце разбито.

«После героической битвы с раком красивая и могущественная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла, как и жила. Бесстрашно. <…> Нам повезло, что Хелен была в нашей жизни», — заявил муж артистки.

Маккрори последний раз появилась на публике 12 марта — в выпуске ​​«Доброе утро, Британия». Ведущая обратила внимание на охрипший голос актрисы, на что Хелен коротко ответила: «У меня есть дети!»

В фильмах о Гарри Поттере британка могла получить роль Беллатрисы Лестрейндж, но отказалась от съемок из-за первой беременности. В итоге Маккрори сыграла Нарциссу Малфой в первой и второй частях «Даров смерти».

Фанаты «Острых козырьков» знают ее как тетушку Полли. Хелен также сыграла в фильмах «Королева», «Хранитель времени» и «007: Координаты „Скайфолл“».

С Дэмианом Льюисом Маккрори воспитала двух детей — сына и дочь.