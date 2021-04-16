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    16 апреля 2021, 19:25

    Звезда «Острых козырьков» умерла в 52 года

    Александра Ломейко, Дамир Матюхин

    Звезда «Острых козырьков» британка Хелен Маккрори умерла от рака. Ей было 52 года, сообщила газета The Mirror.

    Звезда «Острых козырьков» умерла в 52 года

    Смерть актрисы подтвердил ее супруг Дэмиан Льюис. Мужчина признался, что его сердце разбито.

    «После героической битвы с раком красивая и могущественная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла, как и жила. Бесстрашно. <…> Нам повезло, что Хелен была в нашей жизни», — заявил муж артистки.

    Маккрори последний раз появилась на публике 12 марта — в выпуске ​​«Доброе утро, Британия». Ведущая обратила внимание на охрипший голос актрисы, на что Хелен коротко ответила: «У меня есть дети!»

    В фильмах о Гарри Поттере британка могла получить роль Беллатрисы Лестрейндж, но отказалась от съемок из-за первой беременности. В итоге Маккрори сыграла Нарциссу Малфой в первой и второй частях «Даров смерти».

    Фанаты «Острых козырьков» знают ее как тетушку Полли. Хелен также сыграла в фильмах «Королева», «Хранитель времени» и «007: Координаты „Скайфолл“».

    С Дэмианом Льюисом Маккрори воспитала двух детей — сына и дочь.