08 августа 2023, 16:18
Минкультуры не получало заявки на выпуск в России «Оппенгеймера» и «Барби»
Глава Минкультуры Любимова: заявок на прокат в России «Оппенгеймера» и «Барби» не было
Министерство культуры России не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений американским лентам «Оппенгеймер» и «Барби». Такое заявление сделала глава ведомства Ольга Любимова в комментарии ТАСС.
«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения, — сказала Любимова.
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Так она ответила на вопрос о том, могут ли вышеназванные фильмы появиться в российском прокате. Также сеансов на «Барби» и «Оппенгеймер» в кинотеатрах России нет.
Права на «Барби» принадлежат Warner Bros., на «Оппенгеймера» — Universal Pictures. Эти киностудии перестали работать с Россией весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Таким образом с тех пор ни одна из их картин не выходила официально в российский прокат.
Ранее стало известно, что фильм «Барби» заработал более миллиарда долларов меньше чем за три недели проката, напомнил RT. «Оппенгеймер» собрал уже 500 миллионов долларов.
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