Москва сохранила ограничения по заполняемости театров

Московские власти пока не будут смягчать ограничения по заполняемости зрительных залов в театрах и кино. Об этом заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, сообщило РИА «Новости».

С 22 января в Москве сняли часть ограничений для театров, кинотеатров и концертных залов. Максимальное число зрителей увеличили с 25% до 50% от общей вместимости площадки.

По словам Кибовского, отменить ограничения не позволяет эпидемиологическая ситуация в городе.

Заполняемость залов можно будет повысить, когда станет ясно, что ситуация не ухудшится «не только на сегодняшний момент, но и на достаточно глубокую перспективу», уточнил глава департамента.

В субботу, 27 марта, в мире отмечался Всемирный день театров. С субботы на воскресенье в Москве проходит «Ночь театров».

Акция стартовала на 130 площадках, запланировано более 200 мероприятий. Кибовский был на открытии мероприятия в театре «Геликон-опера».

«Нам очень приятно, что во Всемирный день театров, когда многие наши коллеги в большинстве стран мира в печальном настроении, потому что театры закрыты, мы имеем счастливую возможность [провести „Ночь театров“] с ограничениями к зрителям», — привел его слова «Интерфакс».