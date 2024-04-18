Культура 18 апреля 2024, 15:17 Шутки Сергея Бурунова помогли Софье Эрнст во время съемок постельных сцен Актриса Эрнст заявила, что шутки Бурунова помогли во время съемок интимных сцен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актриса Софья Эрнст, известная по роли в сериале «Содержанки», рассказала об опыте съемок в постельных сценах с Сергеем Буруновым. По словам артистки, выручал смех. Она поделилась этим с изданием «7 дней».

Во время съемочного процесса Эрнст участвовала в постельных сценах. Работу над ними облегчали шутки ее коллеги Сергея Бурунова. Они помогали снять скованность перед камерой.

Реклама

«Когда в сериале снимались интимные сцены, выручал смех. Мой партнер по постели — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость», — отметила Эрнст.

Актриса также выразила свою готовность браться за сложные роли и играть отрицательных персонажей, отметив, что ей не страшно выглядеть на экране в невыгодном свете.

Недавно Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия.