«Шоу Эллен Дедженерес» покинет телеэкраны в 2022 году

В США закроют «Шоу Эллен Дедженерес». Оно выходило в эфир 19 сезонов. В прошлом году вокруг шоу разгорелся скандал, а медиахолдинг WarnerMedia начал проверку из-за дискриминации персонала программы.

Ситуация повлияла на само шоу, но решение о его закрытии американская актриса, телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес приняла по другим причинам. Об этом она рассказала в интервью журналу The Hollywood Reporter.

«Если бы я заканчивала шоу из-за этого, я бы не вернулась в этом сезоне», — пояснила Дедженерес.

Она добавила, что творческому человеку постоянно нужно ставить перед собой сложные и интересные задачи и искать пути для их решения.

«Каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей», — заметила телеведущая.

Впервые мысль прекратить съемки посетила ее после 16-го сезона, завершившегося в 2019 году. В итоге Дедженерес согласилась отснять еще три сезона программы.

Актриса пока не определилась с планами на будущее, но уверена, что оно будет иметь отношение к кино. Кроме того, американка намерена заняться проблемами окружающей среды.

«Шоу Эллен Дедженерес» впервые вышло в эфир в 2003 году. Программа 61 раз становилась лауреатом премии Emmy в различных номинациях, а сама Дедженерес дважды была ведущей церемонии вручения премии «Оскар». В 2016 году она получила Президентскую медаль свободы — одну из высших наград США.