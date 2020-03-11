Шойгу рассказал о деталях, которые украшают Главный храм ВС России

По словам главы ведомства, доску для центральной иконы храма собрали из частей лафета из-под чугунной пушки. Ее обнаружили на дне Невы.

«Мы нашли орудие — чугунную пушку, которая участвовала в Полтавской битве. Сохранился деревянный лафет, который был под водой. Этот лафет распущен на доски, плахи, именно на них написана икона», — уточнил Шойгу.

Министр обороны обратил внимание на то, что доску скрепили металлическими деталями лафета и деревянными частями винтовки Мосина.

Он пояснил, что образ Спаса Нерукотворного перевозят по всем российским гарнизонам. Желающие военнослужащие могут приложиться к нему.

Шойгу подчеркнул, президент России Владимир Путин выделил собственные деньги, чтобы создали этот образ.

«Эта икона сделана на средства нашего президента, Верховного главнокомандующего. Конечно, это уникальное произведение искусства. Это 100 процентов личные средства президента», — отметил глава Министерства обороны.

Ранее Сергей Шойгу проверил, как идет строительство главного храма Вооруженных сил. В помещение вошли и журналисты.