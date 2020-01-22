Сергей Шойгу посетил строящийся храм ВС России в парке «Патриот»

Строительство внутри храма идет на нескольких уровнях. Например, на высоте около 60 метров витражи Ордена Победы крепят к единой конструкции. На месте алтаря уже появилась семиметровая настенная икона с изображением Евхаристии.

Нижний храм удалось сдать к Крещению. Ему же и посвящено оформление помещения.

«Непередаваемые ощущения, когда эскизы переходят с бумаги, есть ощущение, что мы со-творим с творцом», — заметил архитектор Дмитрий Смирнов.

Он уточнил, что монолитные работы полностью завершили: поставили купола, закрыли тепловой контур, установили витражи, закончили остекление. В настоящее время работники монтируют художественные витражи внутри храма.

«Идет монтаж конструкций большого храма и облицовки. Пишутся иконы, изготовлены чугунные полы. Фасад уже на 50% в стадии монтажа. У нас четыре месяца до сдачи: идем к тому, чтобы сдать храм ко Дню Победы», — уточнил Смирнов.

После посещение строящегося храма прошло заключительное заседание художественного совета. На нем Шойгу определил задачи для окончания строительства.

Ранее 15 ноября на Главный храм Вооруженных сил России установили главный купол весом 80 тонн.