Сеть кинотеатров «Каро» покажет творчество блогеров

Россияне с 4 апреля смогут увидеть контент популярных блогеров на большом экране. Проект «Видеоблогеры в кино» стартует в кинотеатрах «Каро».

Новые видео в эксклюзивном формате на площадках киносети представят самые популярные блогеры, сообщила пресс-служба сети.

«А у их фанатов появится шанс увидеть контент любимых инфлюенсеров на большом экране самыми первыми, не переживая за перебои в работе соцсетей», — подчеркнули в «Каро».

Первым участником проекта станет YouTube-канал «Чикен Карри». В понедельник, 4 апреля, он представит выпуск комедийного ролплей-шоу «Подземелья Чикен Карри». Зрители смогут увидеть такой контент в киноцентре «Октябрь». Там же пройдет встреча с участниками и создателями шоу.

В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, сеть «Каро» решила поддержать блогерское сообщество и приглашает ведущих блогеров из Москвы и регионов к сотрудничеству.

«Мы можем показать видео в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Это могут быть эксклюзивные показы или формат мини-проката видео и влогов в нескольких городах», — пояснила вице-президент сети «Каро» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова.

На прошлой неделе, 21 марта, сеть «Каро» сообщила о заморозке цен на билеты в кино и продукцию кинобара. С аналогичной инициативой выступили объединенная киносеть «Формула Кино / Синема Парк», «Киномакс» и «Синема Стар».