Крупные кинотеатры России заморозят цены на билеты

В кинотеатрах «Каро» заморозят цены на билеты в кино и продукцию кинобара. Об этом сообщили в группе сети во «ВКонтакте». С аналогичной инициативой выступили объединенная киносеть «Формула Кино/Синема Парк», «Киномакс» и «Синема Стар», написало РИА «Новости».

«На фоне роста стоимости большинства товаров и услуг, повышения цен в кинотеатрах не будет, так как мы верим, что кино должно оставаться одним из самых доступных и массовых способов проведения досуга», — заметили в «Каро».

В мартовском расписании крупных киносетей представлены более 70 фильмов разных жанров из более чем 15 стран. Есть и отечественные новинки. После ухода с российского рынка западных студий отечественный кинобизнес будет обновлять репертуар.

«Наша главная задача сегодня, как и всегда, — дать людям возможность почувствовать объединяющую и исцеляющую силу искусства. Россия является рынком № 1 в Европе по посещаемости, и мы видим большой интерес со стороны стран Азии и Латинской Америки к тому, чтобы их фильмы были представлены в наших кинотеатрах», — процитировала пресс-служба «Каро» президента сети Ольгу Зинякову.

С 24 марта в репертуаре киносетей появятся российская комедия «Моя ужасная сестра», мелодрама «Худший человек на свете», триллер «Взаперти», мультфильмы «Финник», «Золушка и тайна волшебного камня», «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 139. Пираты мультяшного моря» и другие картины. А 31 марта в прокат выйдут «Ампир V» по роману Пелевина и японская картина, получившая четыре номинации на «Оскар», — «Сядь за руль моей машины».

В кинотеатрах отменили масочный режим и ковидные ограничения по заполняемости.