Сериал «Великая» продлили на третий сезон

Сериал «Великая» было решено продлить на третий сезон. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

В новом сезоне предполагается десять эпизодов. Подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что свои роли вновь вновь исполнят Эль Фаннинг и Николас Холт.

Во втором сезоне Екатерина единолично правит Россией и старается не подпускать к власти супруга. Но это окажется для нее не самым сложным препятствием. Императрица старается внедрить европейские ценности и поменять страну.

Ранее вышел второй сезон сериала «Эйфория». Первую серию можно посмотреть на платформе HBO Max.

В первой серии рассказывается предыстория одного из персонажей первого сезона — наркодилера Феса. Станет известно, откуда у него младший брат и как его втянули в историю с наркотиками. Уточняется, что первая серия вышла максимально скандальной и откровенной. Там много наркотиков и кадров с голыми телами.

В проекте приняли участие такие актеры, как Зендея, Джейкоб Элорди и Хантер Шафер.

Второй сезон сериала в России можно посмотреть на «Амедиатеке». Следующая серия там появится 17 января.