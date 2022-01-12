facebook_pixel
    12 января 2022, 16:58

    Сериал «Великая» продлили на третий сезон

    Дарья Морозова

    Сериал «Великая» было решено продлить на третий сезон. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

    Сериал «Великая» продлили на третий сезон

    В новом сезоне предполагается десять эпизодов. Подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что свои роли вновь вновь исполнят Эль Фаннинг и Николас Холт.

    Во втором сезоне Екатерина единолично правит Россией и старается не подпускать к власти супруга. Но это окажется для нее не самым сложным препятствием. Императрица старается внедрить европейские ценности и поменять страну.

    Ранее вышел второй сезон сериала «Эйфория». Первую серию можно посмотреть на платформе HBO Max.

    В первой серии рассказывается предыстория одного из персонажей первого сезона — наркодилера Феса. Станет известно, откуда у него младший брат и как его втянули в историю с наркотиками. Уточняется, что первая серия вышла максимально скандальной и откровенной. Там много наркотиков и кадров с голыми телами.

    В проекте приняли участие такие актеры, как Зендея, Джейкоб Элорди и Хантер Шафер.

    Второй сезон сериала в России можно посмотреть на «Амедиатеке». Следующая серия там появится 17 января.