Новый сезон сериала «Эйфория» вышел на HBO

Вышел второй сезон сериала «Эйфория». Первую серию можно посмотреть на платформе HBO Max. Об этом сообщил телеканал «Ридус».

В первой серии рассказывается предыстория одного из персонажей первого сезона — наркодилера Феса. Станет известно, откуда у него младший брат, и как его втянули в историю с наркотиками. Уточняется, что первая серия вышла максимально скандальной и откровенной. Там много наркотиков и кадров с голыми телами.

В проекте приняли участие такие актеры, как Зендея, Джейкоб Элорди и Хантер Шафер.

Второй сезон сериала можно посмотреть на «Амедиатеке». Следующая серия там появится 17 января.

Ранее украинский телесериал «Сваты» оказался самым популярным среди российских зрителей в 2021 году. «Сваты» — сериал, производством которого занимается украинская студия «Квартал 95», один из основателей этой компании — президент Украины Владимир Зеленский.