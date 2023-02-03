Культура 03 февраля 2023, 17:58 Сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон Онлайн-кинотеатр Start анонсировал продление на третий сезон «Вампиров средней полосы» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон, об этом сообщил онлайн-кинотеатр Start. В Telegram-канале площадки опубликовали ролик с Егором Дружининым в образе Бориса Феликсовича, который бьет чечетку и достает из кармана карту — тройку червей.

«Разве у Бориса Феликсовича есть причина для танцев? Конечно! Ведь сериал „Вампиры средней полосы“ продлен на третий сезон», — уточнили в сообщении.

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В пресс-службе проекта уточнили, что съемки продолжения сериала пройдут летом, подробности сюжета пока не раскрываются.

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Юрий Стоянов сыграл главную роль в сериале. В первом сезоне сериала также снимались Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный и другие. В середине декабря 2022 года состоялась премьера второго сезона «Вампиров средней полосы».

В начале февраля стало известно, что драматический телесериал «Пенниуорт» закрыли после трех сезонов.