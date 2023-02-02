Культура 02 февраля 2023, 12:20 Сериал «Пенниуорт» закрыли после трех сезонов

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Драматический телесериал «Пенниуорт» закончится на третьем сезоне. Об этом стало известно изданию Deadline, которое ссылается на стриминговый сервис HBO Max.

«Мы очень благодарны создателям за их блестящее, уникальное, захватывающее изображение происхождения Альфреда Пенниуорта, одного из самых знаковым персонажей в мире Бэтмена», — процитировали РИА ФАН представителя стриминга.

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Сериал был основан на персонажах комиксов DC Comics. Его последний эпизод вышел в октябре 2022 года.