Режиссер «Черной Пантеры» создаст для Disney сериал о Ваканде

Proximity Media, которая была основана при участии режиссера «Черной пантеры», будет в течение пяти лет производить эксклюзивный контент для Disney+. Вероятно, новые продукты будут выходить не только в рамках киновселенной Marvel.

Команда Куглера уже запустила в разработку телешоу о Ваканде, сообщил портал Deadline. Этот проект будет выходить на Disney+. Параллельно сам режиссер занимается подготовкой к съемкам «Черной пантеры 2». Во второй части франшизы главной героиней скорее всего станет Шури, персонаж покойного Чедвика Боузмана будет выведен из истории.

Фильм «Черная пантера» вышел на большие экраны в 2018 году. Кинолента уже собрала около 1,3 миллиарда долларов и стала одним из самых успешных фильмов MCU.

Американская компания Marvel выпустит серию комиксов под названием Heroes Reborn («Перерождение героев»). В них будет представлена альтернативная история вселенной «Мстителей». В серии Heroes Reborn, по данным The Hollywood Reporter, Капитан Америка гибнет во льдах, Тони Старк никогда не становится Железным человеком, а родина Черной пантеры Ваканда так и остается загадкой для всего остального мира.