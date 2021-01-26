Marvel перезапустит комиксы о «Мстителях» с альтернативным сюжетом

«Мстители» — элитная команда супергероев, созданная писателем Стэном Ли и художником Джеком Кирби. Среди персонажей в разное время были Железный человек, Тор, Халк, Капитан Америка, Человек-муравей, Человек-паук и многие другие.

В серии Heroes Reborn, по данным издания, Капитан Америка гибнет во льдах, Тони Старк никогда не становится Железным человеком, а родина Черной пантеры Ваканда так и остается загадкой для всего остального мира.

Лишь охотник на вампиров Блэйд помнит о существовании «Мстителей», но неизвестно, удастся ли ему возродить эту организацию.

Автор новых комиксов писатель Джейсон Аарон рассказал, что это, «может быть, самая дикая история», за которую он когда-либо брался.

Комиксы должны появиться в мае 2021 года.

С начала 2000-х по мотивам комиксов о «Мстителях» вышло 23 кинофильма. В мае должна состояться премьера следующей ленты «Черная вдова».