Идея снять сериал про маньяка Чикатило совсем не нова. Мнением поделился петербургский кинокритик Василий Степанов, сообщил «Петербургский дневник».

Современная традиция снимать фильмы про маньяков сформировалась после «Молчания ягнят» (1991). В начале 2000-х итальянский режиссер Давид Гриеко представил триллер «Эвиленко» про советского маньяка с Малкольмом Макдауэллом в главной роли. Деятели искусства всегда брались за разные экстремальные состояния и экстраординарные случаи, заметил кинокритик.

«Наши режиссеры, продюсеры и стриминговые сервисы, конечно, ориентируются на общемировые тенденции, на тот же Netflix, где большим успехом пользовался сериал Дэвида Финчера „Охотник за разумом“», — сказал Степанов.

В той работе два агента ФБР опрашивают сидящих за решеткой реальных маньяков и одновременно пытаются раскрывать преступления.

По словам кинокритика, маньяки — не новая мода или тема. Интерес к страшным уголовным делам был всегда. По этой причине конкретно этот сериал ничего неизвестного не откроет.

Восьмисерийный сериал «Чикатило» стартовал в онлайн-кинотеатре Okko. Главную роль исполнил актер Дмитрий Нагиев. Работа рассказывает о двойной жизни маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений.

По мнению Степанова, вокруг этой картины не будет общественной дискуссии. Подобные истории и очень яркие, и шаблонные одновременно.

Ранее режиссер сериала Сарик Андреасян рассказал, почему взялся за съемки. Он посчитал более 10 лет поиска советского маньяка Чикатило подходящей основой для работы.