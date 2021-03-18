Поиски маньяка длиной в 10 лет легли в основу сериала «Чикатило»

Более 10 лет поиска советского маньяка Чикатило оказались наиболее подходящей основой для создания одноименного сериала. Именно поэтому режиссер киноленты Сарик Андреасян взялся за съемки, сообщило РИА ФАН.

Несмотря на это тему будущего сериала он выбрал не сразу. Режиссер искал различные резонансные истории из прошлого. В процессе Андреасян часто читал фрагменты из дела Чикатило.

«В какой-то момент я понял, что более 10 лет поиска могут сложиться в интересный детективный сериал о расследовании», — рассказал режиссер.

В сериале снимается Константин Лавроненко, известный по фестивальным работам и масштабным блокбастерам. В новых для себя амплуа предстанут молодые артисты Дмитрий Власкин и Евгений Шириков. Также к работе присоединились Юлия Афанасьева, Никита Кологривный и Артем Губин.

Режиссер снимет около 200 эпизодических ролей за сезон. «К каждой роли мы подходили скрупулезно. У нас был кастинг больших масштабов!» — заявил Андреасян.

Он объяснил, почему фигура исполнителя главной роли так долго была окутана ореолом тайны.

«Мы осознанно скрываем артиста, играющего Чикатило, чтобы не отвлекать нашего зрителя», — отметил он.

Авторам сериала важно, чтобы продукт был ожидаем сам по себе.