Съемки продолжения «Друзей» оказались под вопросом
Съемки продолжения культового сериала «Друзья» оказались под вопросом. По словам инсайдеров, все дело в деньгах, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
С осени прошлого года поползли слухи, что телеканал НВО выпустит спецвыпуск-продолжение «Друзей». Создатели сериала начали переговоры с актерами оригинального состава, но не смогли сойтись в размере гонорара. По словам представителя телеканала, интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы проект стартовал.
«Заинтересованность в съемках спецвыпуска „Друзей“ есть», — заверил он. Вопрос лишь в цене.
По данным издания, в ноябре 2019 года актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, рассказала, что «Друзья» могут получить продолжение.