    16 января 2020, 14:18

    Съемки продолжения «Друзей» оказались под вопросом

    Артур Блянихов

    Съемки продолжения культового сериала «Друзья» оказались под вопросом. По словам инсайдеров, все дело в деньгах, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    С осени прошлого года поползли слухи, что телеканал НВО выпустит спецвыпуск-продолжение «Друзей». Создатели сериала начали переговоры с актерами оригинального состава, но не смогли сойтись в размере гонорара. По словам представителя телеканала, интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы проект стартовал.

    «Заинтересованность в съемках спецвыпуска „Друзей“ есть», — заверил он. Вопрос лишь в цене.

    По данным издания, в ноябре 2019 года актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, рассказала, что «Друзья» могут получить продолжение.