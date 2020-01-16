Съемки продолжения «Друзей» оказались под вопросом

С осени прошлого года поползли слухи, что телеканал НВО выпустит спецвыпуск-продолжение «Друзей». Создатели сериала начали переговоры с актерами оригинального состава, но не смогли сойтись в размере гонорара. По словам представителя телеканала, интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы проект стартовал.

«Заинтересованность в съемках спецвыпуска „Друзей“ есть», — заверил он. Вопрос лишь в цене.

По данным издания, в ноябре 2019 года актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, рассказала, что «Друзья» могут получить продолжение.