Hollywood Reporter: сериал «Друзья» может получить продолжение на HBO

По данным издания переговоры еще далеки от завершения и могут провалиться в любой момент, однако надежда на то, что фанаты «Друзей» смогут увидеть продолжение своего любимого комедийного сериала, все же есть.

Энистон подтвердила работу над совместным проектом с составом сериала «Друзья» Подробнее

HBO не намерен идти ни на какие компромиссы? и если шоу возродят, то главные роли в продолжении обязательно исполнят Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер — актеры из оригинального состава. До этого момента все артисты и шоураннеры категорически отрицали возможность съемок 11 сезона «Друзей».

Премьера сериала «Друзья» состоялась в 1994 году. В эфир шоу выходило вплоть до 2004 года. 22 сентября 2019 года весь мир отметил 25-летие фильма, который ранее признали одним из лучших ситкомов за всю историю американского телевидения.