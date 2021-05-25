Сборы франшизы «Пила» пересекли отметку 1 млрд долларов

Сборы франшизы «Пила» пересекли отметку один миллиард долларов после того, как на экраны вышла новая часть серии «Пила: Спираль», написало издание Variety.

Уточняется, что в прошлые выходные лента собрала в США 4,5 миллиона долларов и 2,67 миллиона долларов за границей. В целом прокат картины принес создателям 22,5 миллиона долларов. Заработок со всех девяти фильмов франшизы вырос до 1,079 миллиарда долларов, сообщило ИА НСН.

По словам специалистов, для низкобюджетных картин жанра хоррор такой показатель является невероятным результатом.

А этой осенью фанаты киновселенной Marvel смогут оценить новый супергеройский фильм. Компания уже опубликовала трейлер ленты, в которой снялись Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

«Посмотрите новый трейлер фильма „Вечные“ от Marvel Studios и оцените его в кинотеатрах в ноябре этого года», — написали представители компании под роликом на YouTube-канале.

В трейлер попали все члены отряда Вечных: Тена, которую сыграла Джоли, Аджак (Сальма Хайек), Серсея (Джемма Чан), Икарис (Ричард Мэдден). Также на кадрах можно увидеть Черного рыцаря (Кита Харингтона), Кинго (Кумэйла Нанджиани), Фастоса (Брайана Тайри Генри), Спрайта (Лию МакХью) и Гильгамеша (Ма Дон-сока).