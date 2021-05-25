Marvel показал трейлер фильма «Вечные» с Джоли

Уже осенью фанаты киновселенной Marvel смогут оценить новый супергеройский фильм. Компания опубликовала трейлер ленты, в которой снялись Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

«Посмотрите новый трейлер фильма „Вечные“ от Marvel Studios и оцените его в кинотеатрах в ноябре этого года», — написала компания под роликом на YouTube-канале.

В трейлер попали все члены отряда Вечных: Тена, которую сыграла Джоли, Аджак (Сальма Хайек), Серсея (Джемма Чан), Икарис (Ричард Мэдден). Также на кадрах можно увидеть Черного рыцаря (Кита Харингтона), Кинго (Кумэйла Нанджиани), Фастоса (Брайана Тайри Генри), Спрайта (Лию МакХью) и Гильгамеша (Ма Дон-сока).

Согласно сюжету фильма, Вечные являются представителями расы суперлюдей. Они живут на Земле тайно и защищают обитателей планеты от своих древнейших врагов.

Съемки «Вечных» начались летом 2019 года. На широкий экран в России картина Хлои Чжао выйдет 4 ноября 2021 года. Изначально премьера была запланирована на осень 2020 года, но показ решили отложить из-за ситуации с коронавирусом.