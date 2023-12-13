Культура 13 декабря 2023, 02:49 Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении нейросети голосом Цоя завирусился в Сети Версия популярного трека «Пыяла» в исполнении Цоя завирусилась в Сети Freepik

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Новая версия саундтрека к сериалу «Слово пацана» — песни «Пыяла» татаро-петербургского дуэта «Аигел» — завирусилась в Сети. Саунд-продюсер Максим Боровиков с помощью нейросети записал трек голосом Виктора Цоя. Фрагмент песни артист разместил в социальной сети.

«Сначала записываем дворовый гитарный бой, манипуляции с голосом при помощи нейросети и пишем винтажную аранжировку», — объяснил Боровиков процесс создания трека.

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Песня в новом исполнении быстро стала вирусной, видео набирает миллионы просмотров. Пользователи Сети утверждают, что «Пыяла» в исполнении Цоя подходит сериалу даже больше, чем оригинальное исполнение. Даже фанаты Цоя признали, что «это круто». Боровикова попросили выложить в Сеть полную версию «перепетого» Цоем трека.

Ранее трек на татарском языке «Пыяла» занял первую строчку мирового чарта приложения для распознавания музыки Shazam. Композиция обогнала Surround Sound JID, Greedy Tate McRae и других зарубежных артистов.