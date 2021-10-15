Сарик Андреасян снимет кино о посадке самолета на кукурузное поле

Российский режиссер Сарик Андреасян снимет кино на основе истории с приземлением самолета «Уральских линий» на кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году. О начале работ режиссер сообщил на своей странице в Instagram.

Сарик Андреасян сообщил, что его команда приступит к съемкам летом 2022 года, когда на полях созреет кукуруза. Режиссер опубликовал совместное фото с Дамиром Юсуповым — командиром лайнера Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившим аварийную посадку в 2019 году на кукурузном поле в Московской области.

«Именно об этом замечательном человеке, о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом. Будем ждать когда созреет кукуруза и сценарий который пишет Алексей Гравицкий», — написал Сарик Андреасян.

Режиссер выразил надежду на то, что ему удастся снять воодушевляющий фильм, в котором найдётся место любви, добру, жизни и надежде.

Командир Airbus A321 — герой России Дамир Юсупов раскрыл подробности готовящегося фильма. Пилот рассказал в своем Instagram, что будет консультировать создателей картины.

«Эта история о судьбе человека. О его долгом и непростом пути к своей мечте — стать лётчиком. История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия», — написал Дамир Юсупов.

Пилот отметил, что он взаимодействует со сценаристом, и они хотят максимально глубоко и художественно окунуться в данное событие.

Самолет А-321 «Уральских авиалиний» следовал из Москвы в Симферополь. Спустя несколько минут после вылета самолет совершил аварийную посадку в кукурузное поле возле Раменского. На борту находились 226 пассажиров, в том числе шестеро детей. Пострадали десять человек.