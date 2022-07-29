Самыми издаваемыми писателями в России стали Стивен Кинг и Джоан Роулинг

Стивен Кинг и Джоан Роулинг стали наиболее часто издаваемыми писателями в сегменте художественной литературы в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рейтинг Российской книжной палаты (РКП).

Рейтинг составлен по прошедшим месяцам 2022 года. За это время выпустили 151 издание книг Кинга общим тиражом 1 026 500 экземпляров и 21 издание книг Роулинг общим тиражом 752 тысяч экземпляров. Третье место в рейтинге художественной литературы занял Федор Достоевский, написало ИА НСН. Книги российского писателя выпустили в 82 изданиях с общим тиражом 577 600 экземпляров.

Ранее Министерство культуры составило рейтинг самых читающих регионов России. Оказалось, что больше всего любят читать жители Магаданской области. Там на тысячу жителей приходится 15,3 тысячи выданных из библиотек книг. Второе и третье место занимают Чукотский автономный округ и Кировская область. А вот жители Москвы, наоборот, хотят в библиотеки реже, чем жители остальной России.