Перечислены самые читающие регионы России

Министерство культуры составило список самых читающих регионов России. Больше всего любителей литературы оказалось в Магаданской области.

По данным министерства, на тысячу жителей Магаданской области приходится 15,3 тысячи выданных из библиотек книг. Об этом написало издание «Абзац» со ссылкой на статистику за 2021 год. На втором месте рейтинга разместился Чукотский автономный округ. Там на тысячу человек приходится 15,1 тысячи выданных изданий. Замкнула тройку лидеров Кировская область с 13 тысячами книг.

Реже всего в библиотеки захаживают москвичи. Столица стала аутсайдером рейтинга, так как там на тысячу жителей выдали всего 2,1 тысячи бумажных изданий. Также редко берут книги в Ингушетии и Чечне — 2,3 и 3,4 тысячи соответственно.

Как подчеркнули в министерстве, россияне в принципе стали реже брать книги в библиотеках. В 2021 году на тысячу человек приходилось 6,7 тысячи выданной литературы. Такой показатель оказался на 7,5 тысячи меньше по сравнению с 2019 годом. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, чаще всего в библиотеки ходят школьники, студенты, инженеры и те, кто работает с книгами.