Самыми богатыми худруками Подмосковья стали Безруков и Гришаева

Художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя Нонна Гришаева и художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков по итогам 2019 года стали самыми богатыми деятелями культуры Подмосковья.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подмосковный Минкульт, в 2019 году Сергей Безруков заработал 100,7 миллионов рублей. Ему принадлежат два земельных участка (6,2 тысячи кв м), два квартиры (301 кв м), жилой дом (145,5 кв м), гараж и нежилое хозяйственное строение. Безруков ездит на двух машинах — Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.

Его супруга задекларировала 3,7 миллиона рублей. Вместе с сыном и дочерью они имеют в безвозмездном и бессрочном пользовании квартиру площадью 116,1 квадратных метра.

Нонна Гришаева в 2019 году заработала 31,3 миллиона рублей. У нее в собственности находятся два земельных участка (3000 кв м), жилой дом (422 кв м), таунхаус в Греции (118 кв м) и квартира в Черногории (74 кв м). Гришаева ездит на автомобиле Mercedes-Benz V 250 D4.

Ее супруг задекларировал 2,3 миллиона рублей. Мужчине принадлежит квартира (53,6 квадратных метра) и три машины — Land Rover Discovery IV, Land Rover Range Rover Vogue, Volvo ХС70.

В тройку богатейших худруков Подмосковья вошел художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. За 2019 год он заработал 24,7 миллиона рублей. Он владеет двумя земельными участками (1,8 тысячи кв м), квартирой (61,4 кв м), двумя квартирами (в России и в Болгарии) в совместной собственности, гаражом, двумя хозяйственными строениями и нежилыми помещениями. Дунаевскому принадлежат две машины — Audi Q7 и Cadillac GMT SRX. Его дочери принадлежит нежилое помещение (158 кв м).

Самым богатым худруком Москвы по итогам 2019 года стал Геннадий Хазанов.