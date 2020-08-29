Он заработал 64,5 миллиона рублей. Худрук владеет земельным участком и домом в Латвии, половиной квартиры в России площадью 64,8 квадратных метра, машиноместом и Lexus LS600 H. В пользовании у него находится дачный земельный участок, квартира и апартаменты.

Художественный руководитель «Театра „Уголок дедушки Дурова“» Юрий Дуров задекларировал 30,2 миллиона рублей. У него в собственности находится дачный участок и дом, половина квартиры площадью 61 квадратный метр.

В 2019 году художественный руководитель «Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина заработала 34,8 миллиона рублей. У нее есть половина квартиры в России площадью 124,9 квадратных метра, квартира в 112,3 «квадрата» и две квартиры в Болгарии. Также за ней числятся пять земельных участков, гараж, баня и Mercedes-Benz.

Худрук «Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя» Кирилл Серебренников заработал 25,6 миллиона рублей. Он владеет в Германии квартирой площадью 100 квадратных метров и жилплощадью в России на 44,2 «квадрата». Еще за ним числится Toyota Camry.

Владимир Машков — худрук «Московского театра Олега Табакова» — задекларировал 25,5 миллиона рублей. Он купил себе две квартиры площадью 76,5 и 104 квадратных метров, а также два Mercedes-Benz.

Доход руководителя «Московского драматического театра на Малой Бронной» Константина Богомолова — чуть больше 19 миллионов рублей. В его собственности находятся две квартиры.

Руководитель «Московского театра „Et Cetera“» Александр Калягин заработал за прошлый год девять миллионов рублей. У него есть дом и земельный участок в Латвии, полквартиры и машиноместо в России, Lexus LS600 H. Кроме того, в пользовании находятся дачный дом и земельный участок общей площадью более двух тысяч квадратных метров, квартира и апартаменты.