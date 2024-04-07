Культура 07 апреля 2024, 00:06 Салтыкова пожаловалась на хамство Пьехи и Кудрявцевой на «Суперстаре» Певица Салтыкова возмутилась хамством Кудрявцевой и Пьехи на «Суперстаре» РИА «Новости»

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Исполнительница Ирина Салтыкова призналась, что ей было обидно из-за некорректной критики от Стаса Пьехи и Леры Кудрявцевой на «Суперстаре». Об этом артистка рассказала в интервью The Voice.

По словам певицы, Пьеха и Кудрявцева выбрали хамский способ, чтобы «завалить» ее.

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«Шоу же строится по сценарию. Им сказали, что вот такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают!» — заявила Салтыкова.

Она также выразила мнение, что указанные артисты не вправе судить ее выступления. Такое поведение Пьехи и Кудрявцевой указывает на их невоспитанность. Певица заявила, что больше не держит обиду на артистов, но общаться с ними не планирует.

Ранее на критику со стороны Кудрявцевой обиделся певец Алексей Глызин. Он пожаловался, что его «сравняли с землей».