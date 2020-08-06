Садальский заявил о «смерти» театра «Современник» после ухода Волчек

«Театр как человек — рождается, живет и умирает. Прежний „Современник“ же умер с уходом Галины Борисовны [Волчек]. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже», — заявил Садальский.

Он добавил, что сейчас в культурном учреждении нет лидера, который «держал бы всех в узде», поэтому «все разваливается».

Московский театр «Современник» сейчас переживает не лучшие времена. В коллективе поселился раздор. Ранее актер Сергей Гармаш объявил об уходе после того, как на пост художественного руководителя театра назначили Виктора Рыжакова. Гармаш заявил, что это решение приняли «подковерно» еще при жизни Волчек.

Позже СМИ сообщили, что актер Кирилл Сафонов отказался от участия в спектакле «Двое на качелях» вместе с Чулпан Хаматовой. Один из ведущих артистов «Современника» Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы. Ему светит большой срок.