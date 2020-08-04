СМИ сообщили о новом скандале в «Современнике». Кирилл Сафонов отказался играть с Чулпан Хаматовой

По данным сайта, ситуация внутри театра сложилась «аховая». Труппа «Современника» заняла выжидательную позицию.

«Говорят, что приглашенный артист Кирилл Сафонов не хочет играть с Чулпан Хаматовой в спектакле „Двое на качелях“», — приводит kp.ru слова источника.

Ранее Хаматову в этом спектакле заменила певица и актриса Кристина Орбакайте. Сафонов хочет, чтобы она вернулась, однако Орбакайте сейчас находится в Соединенных Штатах и пока не ясно, когда она сможет прилететь на родину. Сам Сафонов никак не комментирует свой конфликт с Хаматовой, которая уходила из постановки на время академического отпуска.

Ранее Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника» после того, как на пост художественного руководителя театра назначили Виктора Рыжова. Гармаш заявил, что это решение приняли «подковерно» еще при жизни Галины Волчек. Новое назначение, по словам Гармаша, — это катастрофа для будущего «Современника».

Под домашним арестом сейчас находится один из ведущих артистов театра — Михаил Ефремов. 8 июня он устроил пьяное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров — в его машину на полном ходу влетел на своем внедорожнике Ефремов. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.