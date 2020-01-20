Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo. В нем снялся Дэниэл Редклифф.

На момент написания новости за название «Пушки Акимбо» проголосовали 79,99% участников сообщества, за «Безумного Майлза» — 20,01%. Пользователи также предложили свои варианты — «Гарри Поттер и два дымящихся ствола», «Дэниэл руки-пушки», «Пушки на макушке» и многие другие.

Результаты голосования будут определены 26 января, а название-победитель — объявлено на следующий день. Среди участников опроса будут случайным образом выбраны 20 человек, которые получат по два билета на предпремьерный показ фильма в Москве.

В российский прокат комедия выйдет 27 февраля. Дэниэл Редклифф сыграл в ней разработчика видеоигр. К нему в дом ворвались незнакомые люди, которые прибили к его рукам два пистолета и заставили сражаться с чемпионкой подпольных игр на выживание Никс.