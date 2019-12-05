Звезда фильма Гая Ричи «Аладдин» Мена Массуд пожаловался прессе, что после роли багдадского воришки его не приглашают сниматься в другие проекты. Ему очень повезло, он сумел обойти на кастинге две тысячи соперников, но сейчас Мена опасается, что может стать актером одной роли.

Массуд рассказал Daily Mail, что с начала проката «Аладдина» не получил ни одного нового сценария, и его не приглашали на прослушивания. Мена предположил, что его еще долго не будут замечать режиссеры, так как он очень молод, ему всего 28 лет. У него за плечами нет других заметных ролей, и в ближайшие годы он будет ассоциироваться только с образом Аладдина.

Разумеется, к его откровениям можно относиться иронично. Чего еще хотеть артисту? Мировая известность и огромные гонорары. Ему неслыханно повезло, ведь многие мечтают о таком шансе всю жизнь.

Однако сложившиеся стереотипы и инерция сознания зрителей практически уничтожила многие карьеры очень талантливых и ярких актеров.

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Например, Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». После выхода картины на него обрушилась буквально беспрецедентная известность. Но именно она погубила его актерскую карьеру. Хэмилла больше никогда не приглашали участвовать в заметных проектах. Актер пытался проявить себя, но мы так никогда и не узнаем, была ли у него хотя бы крупица драматического таланта. Все его дальнейшие роли остались незамеченными.

Возможно, Марк Хэмилл отчасти утешился озвучкой мультфильмов, в его копилке более двухсот работ. Самой известной считается Джокер в сериалах про Бэтмена.

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Дэниел Рэдклифф, самый волшебный мальчик планеты, исполнитель роли Гарри Поттера в известнейшей франшизе, из кожи вон лезет, чтобы перебить устоявшуюся ассоциацию. Но пока у него не очень-то получается. Актер пробует себя в самых разных жанрах. Рэдклифу досталась главная роль в фильме «Убей своих любимых» и в триллере «Женщина в черном». Но даже когда он прекрасно сыграл Михаила Булгакова в сериале «Записки врача», многие присматривались к его лбу, а не мелькнет ли знаменитый шрам?

Состояние Дэниэла после франшизы оценивалось в 23 миллиона фунтов. Отличный результат для молодого актера, и многие могли бы успокоиться и почивать на лаврах. Однако Рэдклиф продолжает пробовать свои силы, и надеется, что Гарри Поттер когда-нибудь от него отвяжется.

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Трудно сказать, есть ли на свете кинозрители, которые помнят хоть один фильм Линды Хэмилтон, кроме «Терминаторов», по которым она всем и запомнилась. Однако она не сидела сложа руки, снималась в сериалах, малобюджетных фильмах. Даже была номинирована на «Эмми» и «Золотой глобус» за сериал «Красавица и чудовище». Но именно за роль Сары Коннор она получила премию «Сатурн» как лучшая киноактриса и две награды от MTV — «Лучший женский образ» и «Самая желанная женщина». И даже брак с режиссером Дэвидом Камероном ей не помог.

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Исполнитель роли Фредди Крюгера и признанный «король ужасов» Роберт Эенглунд стал всемирно известен после серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». В других фильмах зрители его просто не замечали. Все его успешные проекты так или иначе связаны с Крюгером. В кино и на телевидении Энглунд исправно играл свою коронную роль. Но сниматься в римейке отказался.

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Перечень актеров одной роли был бы не полон без Маколея Калкина. Оглушительный успех фильмов «Один дома» вознес его на недосягаемую высоту. Его поклонники заранее предвкушали, какие творчески успехи ждут любимого актера, когда он вырастет.

Но сначала родители настроили против него продюсеров, потребовав повышения гонорара. Затем и заработанные деньги быстро и неожиданно кончились. Мальчика попросту никуда не брали.

В 2003 году Калкину удалось сыграть главную роль в фильме «Клубная мания». Критики положительно оценили его усилия, но зрители их не заметили.

Личная жизнь тоже как-то не задалась. В 2012 году стало известно, что актер попытался совершить самоубийство после расставания с актрисой Милой Кунис.