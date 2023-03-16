Культура 16 марта 2023, 04:07 Роулинг заявила, что осознавала последствия своих высказываний о трансгендерах The Guardian: Роулинг знала о последствиях своих взглядов на проблемы трансгендеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Писательница Джоан Роулинг заявила, что осознавала последствия своих взглядов на трансгендеров. В беседе с ведущей подкаста The Witch Trials of JK Rowling («Охота за ведьмой Джоан Роулинг») Меган Фелпс-Роупер они заявила, что опасается за свою жизнь из-за угроз и обвинений в неуважительном отношении к трансгендерам, написала газета The Guardian.

Писательница известна критическим отношением к трансгендерам. По ее словам, изначально ее заинтересовало, а после обеспокоило то, что изначально она считала «культурным движением». Она назвала его абсолютно нелиберальным и «сомнительным» по своим идеям.

Реклама

«Я абсолютно точно знала, что если я выскажусь, многие люди, которые любят мои книги, будут глубоко недовольны мной», — подтвердила свою позицию автор книг о Гарри Поттере.

Реклама

Тем не менее, заявила Роулинг, она будет и дальше придерживаться своей позиции, а была ли она права, покажет время. Автор отметила, что продолжит сражаться с «мощным, коварным, женоненавистническим движением», которое приобрело большую популярность в очень влиятельных слоях общества.

Она сравнила себя со своим персонажем Гарри Поттером, боровшимся с пожирателями смерти, которые «демонизировали и дегуманизировали тех, кто не был похож на них».

Ранее канадский художник Лор решил избавить книги о Гарри Поттере от имени их автора Дж. К. Роулинг. Он убирает ее имя с обложек и титульных листов, выступая «против трансфобных взглядов» писательницы.