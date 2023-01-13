13 января 2023, 04:23
Фанаты захотели убрать имя Роулинг с книг о Гарри Поттере
Канадский художник убирает имя Роулинг с книг о Гарри Поттере в поддержку небинарных людей
Канадский художник Лор решил избавить книги о Гарри Поттере от имени их автора Дж. К. Роулинг. Он убирает ее имя с обложек и титульных листов, выступая «против трансфобных взглядов» писательницы.
Художник ведет канал в TikTok под ником sensitivequeer. Любой поклонник вселенной Гарри Поттера может прислать ему книгу, а тот отправит ее обратно уже с изменениями. В видео Лор подробно показывает процесс переделки книг. Он убирает титульный и последний листы, где указано имя автора, а также меняет обложку. Чтобы не нарушать авторские права, он отправляет вырванные листы в обратной посылке.
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Скандал вокруг Джоан Роулинг, чьи высказывания задели трансгендерных женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, не затихает уже долгие месяцы. Писательница раскритиковала новый британский закон, согласно которому поменять пол в документах можно будет не с 18, а уже с 16 лет, и без всякой психологической экспертизы.
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Она также призналась, что не относит к женщинам людей, изменивших пол. Роулинг считает, что отказ от концепции пола ведет к стиранию женской идентичности.
Канада
Гарри Поттер
Джоан Роулинг
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